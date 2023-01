Pensioni | la promessa di Calderone | “Basta interventi tampone | ora riforma”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 19 gennaio 2023) (Adnkronos) – Parla ai sindacati, nel primo incontro sulladelle, ma parla anche al suo governo e alla maggioranza che lo sostiene. Quella del ministro del Lavoro, Marina, è unaconcreta. “. Il tavolo è stato convocato con un obiettivo alto, per dare risposte a chi sta uscendo ora ma anche guardando al futuro previdenziale dei giovani”, ha detto, a quanto si apprende, rivolgendosi alle parti sociali. Parole che sembrano voler imprimere un’accelerazione. “È un impegno preso insieme, è una priorità. Serve per inquadrare glifatti in legge di bilancio. Questo non è un tavolo allargato come quello sulla sicurezza, serve per creare una agenda per le riflessioni sul sistema ...