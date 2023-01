Pensioni anticipate 2023 | news | ecco dove prendere le risorse per cambiare la Fornero

Leggi su pensionipertutti

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Come anticipato nella giornata di ieri, di seguito contineremo ad esporvi la proposta individuale del Dott. Claudio Maria Perfetto che ci auguriamo quest’oggi sia stata presa in considerazione del Governo, visto il tavolo con i sindacati appena concluso in tema previdenziale. Il Dott. Perfetto nella sua propopsta individuale inviata all’inizio della settimana all’esecutivo ha altresì fornito gli strumeti ausiliari per poter aumentare la liquidità finanziaria senzar ricorrere a prestiti. Insomma ha fornito le soluzioni allo spinoso problema delle, potrete leggere le sue idee esposte dettagliatamente nell’art 2, domani presenteremo, invece, l’articolo 3 che riguarderà le ‘Misure in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita‘. Nell’elaborato di ieri, lo ricordiamo per chi lo avesse perso, invece, abbiamo esposto ...