Pd | sabato assemblea nazionale a Roma

(Di giovedì 19 gennaio 2023), 19 gen. (Adnkronos) - "Si svolgerà21 gennaio all'Auditorium Antonianum in Viale Manzoni 1 a, in modalità ibrida, l'costituente del Partito Democratico". Si legge in una nota del Pd. "Fra i punti all'ordine del giorno l'approvazione del Regolamento per il Congresso, la presentazione dei lavori del Comitato costituente e la presentazione degli esiti del documento Bussola". I lavori inizieranno alle ore 10, finiranno attorno alle ore 18 e saranno trasmessi in streaming sul canale Youtube e sulla pagina Facebook del Pd.

