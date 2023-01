Pd | domani Bonaccini a Benevento | il programma della manifestazione

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Presidente dell’Emilia Romagna, Stefano, candidato alla Segreteria nazionale del Partito Democratico, sarà asera, 20 gennaio, alle ore 21, presso l’Hotel Villa Traiano in via dei Rettori. “Tanti gli Amici e i Compagni, gli Amministratori, i Dirigenti e i Militanti del PD Sannita che, unitamente a numerosi rappresentatiSocietà civile, dell’Associazionismo e del Terzo Settore, accoglieranno Stefano” – si legge nella nota inviata dall’ufficio stampa del Pd. “Farà gli onori di casa il Segretario ProvincialeFederazione Sannita, Giovanni Cacciano. Seguiranno i saluti dei Coordinatori del comitato Sannio per, Floriana Fioretti e Pasquale Orlando. ...