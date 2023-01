Pd | Bonaccini | ' non mi candido a guidare partito minoritario e ideologico'

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "Mi è stato chiesto se il Pd debba essere più socialista o più liberale? Io ho detto che quelle sono le culture - quella socialista, liberale, cattolico-democratica - da cui il Pd è nato ed è dal loro equilibrio che il Pd trova la sua ragion d'essere. Io appartengo alla cultura socialista, anzi quella comunista guidata da Enrico Berlinguer ma guai se facessimo prevalere una piuttosto che l'altra. Io non miunche diventa, così finisce l'esistenza stessa del Pd". Così Stefanoa Bologna alla presentazione del libro di Lucia Annunziata, 'L'inquilino', con Piero Ignazi. "Se diventiamo un, la desta starà al governo per ...

Il Sole 24 ORE

assicura inoltre ditemere 'l'estinzione del Pd, il Pdfinirà mai - assicura il candidato alla segreteria - ma temo una cosa peggiore, che noi si diventi irrilevanti e ogni volta ...... e da centinaia di militanti ed amministratori del Pd, a sostegno di Stefano, ci sono alcuni esponenti del Pd parmigiano. "Serve una discussione vera elimitata i nomi per un sinistra, ... Congresso Pd, i tifosi che non ti aspetti: Conte spera in Bonaccini, il Terzo polo in Schlein All'indomani della notizia dell'assunzione del Segretario de PD al Comune di Castellammare, subito i ranghi si sono serrati da parte ...In vista del congresso nazionale del Partito democratico, continuano le prese di posizione degli esponenti locali del partito. Tra i firmatari dell’appello Il Pd che vogliamo, per una nuova sinistra l ...