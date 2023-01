Patrizia Rossetti svela quali ex vipponi non si parlano

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Sono passati ormai tanti giorni da quandoha deciso di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip 7. Poche ore fa, la ex concorrente è stata ospite di Casa Chi e qui ha parlato dei, soprattutto degli ex. La Lipstick ha infatti fatto delle rivelazioni riguardo agli inquilini che ha ritrovato fuori dalla casa, dicendo che due non sipiù mentre un’altra non le rivolge neanche la parole. Scopriamo di chi si tratta e che cosa hatosugli ex: i suoi preferiti e chi è cambiato La ex vippona ha detto che il suo concorrente preferito tra gli eliminati, o ritirati, era Luca Salatino che adesso siede al suo fianco in studio. Secondo ...