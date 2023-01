Patrizia Rossetti parla degli eliminati del GFVip | “Due non si parlano più | una invece non mi rivolge parola”

(Di giovedì 19 gennaio 2023)ieri è stata ospite a Casa Chi e fra una domanda e l’altra ha confessato chi sono i suoi vipponi preferiti (ancora in gioco). “Alberto, Antonella, Davide, Milena, Nikita. Ma dopo tre mesi e mezzo sto volentieri anche a casa mia, eh!“. “Chi è la più vera in assoluto? Con tutte le sue pazzie e la sua impulsività ti direi Antonella. Poi c’è Antonino, Daniele, Davide, Luca e Nikita. La più falsaè Giaele. Davide mi piacerebbe vederlo come vincitore, lui è proprio quello più puro, vero e sincero a prescindere dalla sua storia drammatica. Anche George era uno papabile ma lo vedo molto giù e chiuso nel suo silenzio”. In studiosi è ritrovata Luca Salatino come vicino di poltrona. “il mio preferito è Luca Salatino ...

