PATHCRAFT è disponibile da oggi su Meta Quest 2

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Vertigo Games, il ramo di pubblicazione e sviluppo VR del gruppo PLAION e lo sviluppatore Devil Cow Studio sono lieti di lanciare l’avventura puzzle-platform VR, oraa livello globale su2. Ino viaggio ingannevolmente semplice e colorato, i giocatori entrano in un mondo stravagante e vivido ispirato dall’immaginazione sconfinata dell’infanzia, utilizzando blocchi da costruzione per completare enigmi sempre più complessi, aiutando a guidare il loro compagno di papercraft verso la sicurezza e il successo. Pensi che giocare con i blocchi sia facile? Ripensaci!è un colorato rompicapo platform nella tradizione dei classici degli anni ’90, reinventato e costruito da zero per la realtà virtuale, con tecnologia di tracciamento manuale ...

