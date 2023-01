Pat O’Hara | chi era la compagna di Ugo Tognazzi e mamma di Ricky | “Era la mia luce”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Patè stata per molto tempo ladi Ugo. La donna, ballerina irlandese ha conosciuto l’attore nel 1955 quando entrambi lavoravano nella stessa rivista, lei come ballerina. I due non si sono mai sposati ma hanno convissuto per molti anni e dalla loro unione è nato, oggi attore e regista. La donna è venuta a mancare nel 2018 e suo figliodurante un’intervista a Eleonora Daliele per “Storie Italiane” ha raccontato il suo rapporto con Patdescrivendola come una guida indispensabile per la sua vita e la sua formazione. Pat, ex di UgodiSu suaPat ...