Parlamento | si lavora a intesa su bicamerali | Vigilanza a M5S e Covid a Terzo Polo

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - Potrebbe chiudersi in settimana il capitolo delle commissioni. A quanto si apprende da fonti parlamentari, la possibilevede la presidenza M5S della commissione diRai e il nome che circola è quello di Alessandra Todde, in alternativa a Riccardo Ricciardi su cui la maggioranza avrebbe perplessità, si spiega. Mentre andrebbe alla guida della commissione d'inchiestae in ambienti parlamentari non si esclude che possa andare alla presidenza dell'organismo Maria Elena Boschi. Il Pd guida già una bicamerale, il Copasir, con Lorenzo Guerini.

Il " Consiglio per la comunità armena di Roma" esprime grande soddisfazione per la votazione odierna al parlamento europeo di una risoluzione che condanna il blocco azero della strada lungo il corrido ...