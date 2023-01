Parlamento | fumata bianca per l’ultimo dei 10 membri laici del Csm | ce la fa Felice Giuffrè | in quota Fdi

Leggi su open.online

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Si è arrivati al secondo scrutinio per completare la lista dei 10 componentida mandare al Consiglio superiore della magistratura. Dopo l’intoppo su Giuseppe Valentino, che ha ritirato la sua candidatura mentre era in corso la prima votazione – Movimento 5 stelle e Partito democratico avevano sollevato dubbi per presunti legami con uomini di ‘ndrangheta -, ilsi è ritrovato sul nome di. Il professore ordinario di Diritto costituzionale dell’Università di Catania, vicino in passato al Movimento sociale italiano, ha ottenuto 420 voti, superando il quorum dei tre quinti degli aventi diritto, ovvero il numero complessivo di deputati e senatori. Il nome di, inFratelli d’Italia, si aggiunge dunque a quelli di Isabella Bertolini, Daniela ...