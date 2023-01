QUOTIDIANO NAZIONALE

... mentre da Roma aè con 31 settimane di anticipo; da Milano a Ibiza, il giorno più economico ... è possibile confrontare e prenotare le migliori offerte dadi hotel, resort, appartamenti ...Secondo gli organizzatori si arriverà a un milione di persone scese in strada per manifestare contro l'innalzamento dell'età pensionabile. Già una ventina di persone sono state ... Parigi, migliaia in piazza contro la riforma delle pensioni. Black bloc in azione Secondo gli organizzatori si arriverà a un milione di persone scese in strada per manifestare contro l'inalzamento dell'età pensionabile. Già una ventina di persone sono state fermate ...Il sindaco di Parigi annuncia il referendum sul divieto dei monopattini elettrici a noleggio: sarebbe il primo ban in Europa ...