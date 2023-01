(Di giovedì 19 gennaio 2023) Ildella manifestazionena contro la riforma delle pensioni è attualmentea 200 metri dalla Bastille, dove la polizia non consente più di accedere per la presenza di gruppi di ...

Agenzia ANSA

Ilè bloccato la coda è ancora ampiamente ferma all'inizio del percorso, a place de la République. . 19 gennaio 2023. Primi disordini si sono registrati nella maxi manifestazione in corso acontro la riforma delle pensioni proposta dal governo. La polizia ha effettuato finora 20 fermi. I tafferugli si sono verificati in zona boulevard Beaumarchais, dove sono entrati in azione "... Parigi, corteo bloccato, incidenti e lancio lacrimogeni - Europa Oltre 200 cortei con più di un milione di lavoratori in marcia sulle strade di Francia contro la riforma delle pensioni. La mobilitazione contro la riforma delle pensioni ...(ANSA) - PARIGI, 19 GEN - Il corteo della manifestazione parigina contro la riforma delle pensioni è attualmente bloccato a 200 metri dalla Bastille, dove la polizia non consente più di accedere per ...