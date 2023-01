Parcometri truccati per pagarsi trattamenti estetici e palestra | così la dipendente infedele ha sottratto 95mila euro in un anno

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Novantacinquemiladi monetine, di quelle usate per pagare la sosta al parcometro : un vero e proprio patrimonio quello che unadi una municipalizzata di Busto Arsizio ( Varese ) era ...

leggo.it

... 'Ci sono cascata, ecco perché' Diamante da 3,5 milioni scambiato con un falso: la maxitruffa da incubo all'ereditiera Violetta Caprotti I soldi deiper pagare trattamenti estetici L'...... 'Ci sono cascata, ecco perché' Diamante da 3,5 milioni scambiato con un falso: la maxitruffa da incubo all'ereditiera Violetta Caprotti I soldi deiper pagare trattamenti estetici L'... Parcometri truccati per pagarsi trattamenti estetici e palestra, così la dipendente infedele ha sottratto 95mi Novantacinquemila euro di monetine, di quelle usate per pagare la sosta al parcometro: un vero e proprio patrimonio quello che una dipendente di una municipalizzata di Busto Arsizio (Varese) ...La donna, 51 anni, dipendente di una municipalizzata, aveva manomesso i macchinari «rendiresto» di tutte le 38 colonnine della città e intascava i contanti: denunciata per peculato, sequestro da 95 mi ...