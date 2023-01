Paolo Borsellino | le sue frasi più celebri

Leggi su zon

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Il 19 gennaio 1940, a Palermo, nasceva. Per omaggiare la sua figura e la sua persona, che è una delle più importanti e prestigiose nella lotta alla mafia in Italia e a livello internazionale, la redazione di Zon.it ha deciso di raccogliere lee le dichiarazioni più importanti del famoso magistrato.“Se la gioventù le negherà il consenso, anche l’onnipotente e misteriosa mafia svanirà come un incubo.“ “La paura è normale che ci sia, in ogni uomo, l’importante è che sia accompagnata dal coraggio. Non bisogna lasciarsi sopraffare dalla paura, sennò diventa un ostacolo che ti impedisce di andare avanti.“ “Parlate della mafia. Parlatene alla radio, in televisione, sui giornali. Però parlatene.“ “È bello morire per ciò in cui si crede; ...