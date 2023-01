(Di giovedì 19 gennaio 2023) A dicembre 2022 aveva raccontato via social di essere preoccupata per la malattia del figlio, ma non era scesa nei dettagli. Ora sembra essersi un po' ripresa e celebra la ricorrenza in compagnia dei suoi affetti più stabili. L'articolo proviene da DireDonna.

Donna Moderna

... luna di miele alle Maldive con Valentino Rossi IN POSA SUI SOCIAL Costantino Vitagliano, incorreggibile sex symbol ATTACCATA DAGLI HATERS, la festa di compleanno dopo il dramma di ...... luna di miele alle Maldive con Valentino Rossi IN POSA SUI SOCIAL Costantino Vitagliano, incorreggibile sex symbol ATTACCATA DAGLI HATERS, la festa di compleanno dopo il dramma di ... Paola Caruso ricoverata: “Disgrazia di mio figlio troppo grande” Sarà dedicato alle vaccinazioni antiCovid, antinfluenzale, antipneumococco e antizoster COSENZA – L’Asp di Cosenza ha promosso un Open day per le vaccinazioni per domenica 22 gennaio, nel Palazzetto d ...Il Venerabile Gaetano Francesco Mauro nacque il 13 aprile 1888 a Rogliano. Entrato in Seminario, venne ordinato sacerdote il 14 luglio 1912 ...