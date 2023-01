Paola Caruso

Leggi su diredonna

(Di giovedì 19 gennaio 2023) A dicembre 2022 aveva raccontato via social di essere preoccupata per la malattia del figlio, ma non era scesa nei dettagli. Ora sembra essersi un po' ripresa e celebra la ricorrenza in compagnia dei suoi affetti più stabili. L'articolo proviene da DireDonna.