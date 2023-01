Pamela Anderson | «L' unica volta che mi sono davvero innamorata»

la Repubblica

... a love story (31 gennaio) An intimate and humanizing portrait of one of the world's most famous blonde bombshells,, a love story , follows the trajectory of's life and career ...Letture consigliate Scoop e notizie esclusive su: ecco il documentario autobiografico che vi svelerà tutto! Fai bollire le uova con il limone per risolvere un problema comune: provaci ... Pamela Anderson, sei matrimoni e il video sexy rubato. L'ex bagnina si racconta con un libro e un doc Anche se la loro è stata una relazione indubbiamente burrascosa, Pamela Anderson è la prima ad ammettere che l'ex marito Tommy Lee è stato il grande amore della sua vita. Alla fine del mese, la star ...Pamela Anderson riflette - tra le altre cose - sulla sua vita sentimentale, inclusa la sua tumultuosa storia d'amore con Tommy Lee. Successivamente ha avuto altri cinque matrimoni. E proprio la sua ...