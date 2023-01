Pagelle Milan-Inter | i voti di Gazzetta | Tomori fa una figuraccia

... nella sua edizione odierna, si è concentrata sull'analizzare la prestazione dell'Inter nella finale di Supercoppa italiana contro iltramite le. Il migliore in campo è Edin Dzeko, ...... nella sua edizione odierna, si è concentrata sull'analizzare la prestazione delnella finale di Supercoppa italiana contro l'Inter tramite le. Tomori è stato il peggiore in campo con ...Partita corretta, fairplay in campo anche se fischia con troppa fretta su un Diaz lanciato verso l’area di rigore e non ammonisce Dimarco, per il quale aveva fermato il gioco.Gli arrivano numerosi tiri fuori bersaglio o centrali, lui non si scompone e ringrazia la traversa sul cross di Rebic che salva il suo meritato clean sheet. La parata salva risultato arriva nel primo ...