Outlander | la stagione 8 sarà l' ultima | in arrivo lo spinoff Blood of My Blood

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Starz ha annunciato i suoi piani per la serie: la storia di Jamie e Claire finirà con la8, ma verrà prodotto loprequelof My. Starz ha annunciato i suoi progetti per l'universo televisivo di, la saga tratta dai romanzi di Diana Gabaldon, confermando che lal', ma inc'è loprequelof My. Il settimo capitolo dell'adattamento dei libri con protagonisti Jamie e Claire Fraser arriverà invece in estate sugli schermi americani. Lo: ...

