Otto anni al marito assassino che decapitò Mona Heidari | 17 anni

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Il caso di, la sposa bambina di 17, uccisa dal(con cui era imparentata) nel febbraio 2022 ad Ahvaz, aveva sconvolto l’Iran. L’uomo, di nome Sajjad Heidarnava, aveva decapitato la giovane ragazza e, subito dopo, era uscito in strada ridendo, con in mano la testa di lei. Heidarnava passerà in carcere solo 8, nello stesso Paese in cui chi sta protestando contro il regime sta ricevendo pene ben più pesanti, quasi culminanti in esecuzioni e impiccagioni. Vi raccomandiamo... Iran, altri due uomini impiccati: negato a entrambi un processo giusto I due erano un campione di karate e un allenatore di bambini ed erano stati arrestati a novembre 2022. Entrambi sono accusati ...