Osio | 3 indagati per i bimbi ustionati all’asilo La procura | “Negligenti | imprudenti e impreparati”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 19 gennaio 2023)Sopra. “Effetti collaterali della morfina. Ale vedeva serpenti e le sue gambine staccarsi dal corpo e cadere dal letto. Attimi che per fortuna ha rimosso, a cui io penso spesso”. Lo scrive la mamma di Alessandro, uno dei cinque bambini rimastilo scorso 30 maggiodiSopra. Su Instagram tiene una sorta di diario dove racconta con parole e immagini anche forti il calvario iniziato quel giorno, quando le fiamme hanno compromesso il viso, le mani e le gambe del suo piccolo, 5 anni da compiere il 18 febbraio. Le ustioni – di secondo e terzo grado, estese sul 25% del suo corpicino – non sono però le uniche ferite con cui fare i conti: altre non si vedono, ma sono altrettanto profonde e difficili da rimarginare. A distanza di otto mesi, ladi Bergamo ha chiuso le indagini ...