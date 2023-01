Osimhen | un calcio alla scaramanzia | ' Sì | vogliamo lo scudetto | ne parliamo già'

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Lo, ma non solo: Victorha obiettivi grandi come sogni ma anche la capacità di realizzarli. A Kiss Kiss Napoli il capocannoniere del campionato si è confessato a due giorni d...

Corriere dello Sport

Lui e Kvara Il Napoli ha dimostrato di sapere fare a meno dei suoi big maha ammesso di trovarsi benissimo con il georgiano che contro la Juve gli ha fornito l'assist del 4 - 1. Con loro, ...... calciatore con una struttura fisica assolutamente unica nel mondo del: il giocatore dei ... Attaccante che con Victore Kvaratskhelia comporrebbe un tridente potenzialmente in grado di ... Napoli, la rivelazione di Osimhen: "E' incredibile..." In un intervista a Radio Kiss Kiss parla Ariedo Braida, il consigliere strategico della Cremonese, della vittoria in Coppa Italia ...Victor Osimhen, centravanti del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Tanti i temi affrontati dall'attaccante nigeriano, dalla ...