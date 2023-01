Osimhen sullo scudetto | “Non è il nostro unico obiettivo”

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Victorsi è reso protagonista sin qui di una stagione da top player e leader nel suo Napoli, intervistato si è espresso sulle ambizioni degli azzurri a Radio Kiss Kiss durante la trasmissione Radio Goal. Il numero 9 ha prima detto la sua sulla sconfitta interna con la Cremonese, costata l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia: “Purtroppo fa male questa sconfitta ma questo è il calcio. bisogna avere la forza di ricominciare, concentrandoci solo sulla gara con la Salernitana, match molto importante per noi.” VictorSSC Napoli dichiarazioniSull’, Spalletti e Kvaratskhelia Continuando nell’intervista chiaramente, si è toccato il tema dello, che a Napoli manca da tanto e che la squadra vuole regalare ai suoi tifosi ...

Sportevai.it

NAPOLI,: 'CON LA JUVE NOTTE FANTASTICA.SCUDETTO...' Sui tifosi: 'Vogliamo raggiungere obiettivi importanti e per questo abbiamo bisogno del sostegno dei nostri tifosi perchè il loro ...Delizia senza croce. Victorè una certezza di questo Napoli, non sta sbagliando più un colpo e l'unica perplessità che possono avere i tifosi è sul suo futuro, sulla possibilità che Napoli possa iniziare a stargli ... Osimhen: Io e Kvara che coppia, ora tutto sullo scudetto | Top News Ad ormai giorni di distanza dalla clamorosa umiliazione, Victor Osimhen torna a parlare della sfida contro la Juventus: le parole ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...