Osimhen rivela | “Spalletti? Spesso mi aiuta dopo le partite”

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Victorha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in una lunga intervista in cui ha raccontato il momento che sta vivendo sia lui sia la squadra in questo inizio di nuovo anno. Tra le tante dichiarazioni rilasciate, l’attaccante si è soffermato anche sul rapporto con l’allenatore Luciano. Di seguito le sue parole sul tecnico che con il passare del tempo lo sta rendendo sempre di più un attaccante completo. (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images)sul rapporto con“Miglior momento di sempre? Dipende solo da me, a volte sono stato bloccato dagli infortuni. Molto dipende anche dai miei compagni che credono in me e mi danno la loro fiducia. Spallletti? Importante fonte d’ispirazione per me,facciamo ...