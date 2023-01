(Di giovedì 19 gennaio 2023) L’attaccante nigeriano del Napoli, Victor, ha rilasciato un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco alcune anticipazioni fornite dall’emittente. «Lo? Non èche» «Fa male la sconfitta con la Cremonese ma questo è il calcio. Sono cose che purtroppo succedono. Resettiamo, dobbiamo concentrarci solo ed esclusivamente sulla Salernitana» «Il 5-1 alla Juve? Notte da incorniciare sia in campo sia al termine della partita, la mia felicità è stata vedere i tifosi gioire, vedere la gente di Napoli felice mi rende felice». L'articolo ilNapolista.

...che in un'intervista rilasciata qualche settimana fa aveva ammesso di credere allo, non ... Simeone , Lozano e Olivera quando ancora mancava, divenuto poi capocannoniere e leader, oggi ...Meno partite da giocare e quindi più energie da calare nella corsae il sogno Champions ... ma questa è un'altra storia), andrà misurata la reazione die compagnia. Poi con la Roma ... Osimhen: «Lo scudetto Non è l'unico obiettivo che abbiamo ... Secondo quanto riportato da Il Mattino sul nigeriano ci sono Arsenal, Newcastle e Manchester United, pronte a scatenare un'asta.Victor Osimhen, attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss. Ecco una anticipazione delle sue dichiarazioni.