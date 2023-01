Osimhen | “Lo Scudetto è uno dei nostri obiettivi Spalletti fonte d’ispirazione per me”

Leggi su anteprima24

Victor, attaccante del Napoli, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: "La vittoria con la Juventus? E' stata una grande notte, c'era una grande atmosfera. Ho visto i tifosi molto contenti alla fine della gara, è stato spettacolare. I tifosi ci hanno aiutato tanto ad ottenere la larga vittoria, siamo stati contenti di aver giocato così contro una grande squadra. La vittoria è stata importante e vogliamo continuare così". Sulla sconfitta in Coppa Italia contro la Cremonese. "Questo è il calcio. Dobbiamo solo guardare aierrori e provare a correggerli, stiamo lavorando molto duro per metterci alle spalle questa sconfitta e per preparaci al meglio per la sfida con la Salernitana, siamo pronti per questa gara". "Credo che in Serie A nessuna squadra possa definirsi grande o piccola ...