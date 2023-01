Oroscopo del Sud | Saturno contro Pesci e Gemelli

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Ciao stelle! Oggi è un grande giorno in arrivo. L'universo ha preparato alcune sorprese speciali che renderanno la tua giornata ancora più bella. Ogni segno zodiacale riceverà delle promettenti previsioni, quindi non perdere tempo e scopri cosa ha in serbo l'di oggi! Ariete L'di oggi per l'Ariete non è particolarmente positivo. La Luna e Marte in opposizione potrebbero mettervi a dura prova, rendendo difficile raggiungere i vostri obiettivi. Evitate di prendere decisioni affrettate sotto questa influenza perturbante e cercate di concedervi del tempo da soli. Ci sono situazioni che potrebbero portarvi ad un confronto con persone importanti nella vostra vita, quindi usate la calma come arma principale! Toro Il Toro potrebbe essere sopraffatto dagli eventi stressanti della giornata odierna. Potrebbe sentirsi come se tutto fosse ...

