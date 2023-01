Oroscopo Branko Giovedì 19 Gennaio 2023 | Ariete sottotono

Leggi su zon

(Di giovedì 19 gennaio 2023) L’diper oggi,19Giornata un po’, nella quale farete fatica a ricevere l’approvazione di chi vi circonda. Non fatevene troppo un problema, ma andate dritti per la vostra strada. Toro Ci sono situazioni che vi limitano e vi fanno riflettere da un po’ di tempo. Voi cercate di andare dritti per la vostra strada e non farvene un problema. Gemelli Siete particolarmente sensibili e brillanti, questa splendida Luna vi protegge e vi custodisce. Potete godere di piccole cose e circondarvi delle giuste persone. Cancro Vivete con un forte senso di insoddisfazione per tutto ciò che fate. Non deve essere bello andare avanti così, per cui cercate di dare una svolta alla vostra carriera. Leone Una giornata nella quale vi ...