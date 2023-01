Agenzia ANSA

inquesta mattina sui mercati internazionali: il metallo prezioso per consegna immediata è quotato 1.908,67 dollari l'oncia (+0,24%). . 19 gennaio 2023Il petrolio Wti, a lungo in deciso, cede ora lo 0,02% a 80,16 dollari al barile. Yung - Yu ...in ribasso di 2,90 dollari, quasi lo 0,2%, per una chiusura a 1.907 dollari all'oncia. Euro ... Oro: in rialzo a 1.908,67 - Economia Petrolio: conclusione negativa ieri per le quotazioni dell'oro nero che si sono fermate a 79,48 dollari, con un ribasso dello 0,9%. Nel pomeriggio sarà diffuso il consueto report sulle scorte strategi ...S&P-500 Euro / Dollaro USA Oro Francoforte Londra Parigi Mfe (Teleborsa) (Teleborsa) - Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei., che prende un largo vantaggio rispetto al res ...