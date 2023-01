Oriana sbeffeggia Antonella alle spalle Lei sbotta VIDEO | “Fagli fare quello che vuoi poverina |   vuole una clip | un…”

Leggi su webmagazine24

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Nella serata di ieri, c’è stato l’ennesimo siparietto traed, con quest’ultima che hato la sua rivale ballandolespa mò di presa in giro. La schermitrice incalzata da Tavassi e Donnamaria che gli dicevano “Perchè non la guardi?” e lei invece mantenendo il punto faceva finta di niente, mentre la L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::deridono Micol: “Mi fa schifo che non ha lavato i capelli. Sul suo profilo Instagram è tutta modificata e…” Gf Vip, scintille tra): “Sei falsa, nessuno ti sopporta. Hai 30 anni…” Gf Vip, scintille tra ...