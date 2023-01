Oriana in difficoltà | chiede aiuto ad Antonino al GF Vip | la reazione di lui indigna VIDEO

Fanpage.it

...riferendosi allapalesata dalla Marzoli in quel momento. Come segnalato dal web, inoltre, non è la prima volta che Donadei si esprime in modo aggressivo nei confronti di. Già in ...... della scuola, dei trasporti, delle relazioni sociali; di come siano state affrontate le... il Sindaco di Selargius, Pierluigi Concu; l'Assessora alla Pubblica Istruzione,Bernardi; ... Antonino Spinalbese ad Oriana Marzoli: Volevo denunciarti, mi crei ...