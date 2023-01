Ordigno alla 219 di Pomigliano | Ciarambino | Subito un incontro con il Prefetto

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Il vicepresidente del Consiglio regionale della Campania, Valeria, chiederà unaldi Napoli su quanto accaduto ad’Arco, dove ieri è esploso undavanti ad una palazzina del complesso popolare della 219: «Quanto accaduto sottolinea, ancora una volta, la recrudescenza di fatti delittuosi e la continua lotta tra i clan della malavita per il predominio criminale sul territorio. Appare evidente quanto doveroso che lo Stato contrasti con tutti i mezzi a disposizione ogni forma di criminalità. E bene ha fatto oggi con il blitz dei carabinieri del Comando provinciale che ha portato al sequestro di armi e droga attraverso perquisizioni e controlli del territorio. Chiederò a breve – continua Valeria– unal ...

Il Denaro

Maisano, insieme a Ettore Mengozzi e Francesco Bozzi, aveva lavorato per mesirealizzazione di ... Oltre a questo, altri due reperti organici, capelli e peli, erano stati recuperati da un......recente attentato avvenuto in una chiesa pentecostale di Kasindi dove un'esplosione di un... Mi spenderò personalmente perché la comunità di Butembo - Beni, così legataChiesa netina, possa ... Ordigno alla 219 di Pomigliano, Ciarambino: Subito un incontro con ... Il vicepresidente del Consiglio regionale della Campania, Valeria Ciarambino, chiederà un incontro al prefetto di Napoli ...Il 43enne era in casa con sua moglie quando è esploso l’ordigno rudimentale. Danni a cancello e vetri delle abitazioni vicine ...