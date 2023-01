Orcel riapre su Mps | Stanno facendo bene | vedremo Ma scoppia la grana del tetto allo stipendio di Lovaglio

Leggi su affaritaliani

"Il provvedimento su Mps è stato voluto da qualcuno che vuole spingeread andarsene per mettere al suo posto qualche raccomandato o amico di amici: è una storia pessima". Non usa mezzi termini un addetto ai lavori che ad Affaritaliani.it confida la sua amarezza per un decreto, inserito tra le mille pieghe della Legge di Bilancio, per cui chi lavora in istituti di credito sottoposti a salvataggio pubblico - secondo la Legge Gentiloni del 2016 - non potrà guadagnare più di 240mila euro.