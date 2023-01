Ora Skyscanner ti consiglia quando conviene prenotare il tuo prossimo volo

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Gennaio è uno dei mesi più prolifici per la pianificazione delle vacanze e dei viaggi da fare nel corso dell’anno. Calendario – e ponti cerchiati in rosso – alla mano, si inizia a capire le mete più desiderate cercando di bilanciare al meglio i sogni nel cassetto con la necessità di stare attenti ai costi, a maggior ragione in uno scenario economico non-esattamente-roseo come quello attuale. Eppure dopo il biennio di restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19, le vacanze sono una priorità per l’82% degli italiani, con prenotazioni varie che fioccano già da ora, come rivela la ricerca sulle Tendenze di Viaggio del 2023 di. E proprio l’app per piattaforma globale per la ricerca di viaggi e prenotazioni voli ha analizzato i propri dati interni, basandosi su milioni di voli e sulle tariffe degli ultimi 12 mesi, per fornire agli utenti tutti gli elementi utili ...