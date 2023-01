“Ora è ufficiale” Serena Bortone | voci spente | la notizia definitiva sulla conduttrice

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Lasue Oggi è un altro giorno è arrivata. Manca solamente il comunicatoda parte della Rai, ma ormai sembrano non esserci più dubbi sul suo futuro. Sono uscite fuori tantissimetelevisiva e ne sono uscite di tutti i tipi. Infatti, alcune facevano riferimento a news molto interessanti, mentre altre la davano sempre più vicina all’abbandono. Adesso TvBlog è riuscito ad avere in anteprima un’informazione molto preziosapresentatrice della tv pubblica. A proposito di, ad Oggi è un altro giorno si è presentata con la mano fasciata. E ha poi raccontato di aver avuto una sindrome: “Non esageriamo, ferita sembra una cosa epica invece mi sono ...

Libertà

Ma partiamo dalla notizia. La Gazzetta dello Sport , in collaborazione con il Corriere ... Come dire Il mondo di Cosa Nostra - quello che potrebberaccontare ai magistrati che lo stanno ...Dopo la prima uscita di coppia, è definitivamente terminata la storia d'amore tra Matilda ... Per, nessuno dei due ha confermato né smentito il gossip. Ora è ufficiale: l'attaccante Davide Luppi è un nuovo giocatore del ... Finalmente ufficiali i nuovi MacBook Pro con i chip più avanzati di sempre: M2 Pro e M2 Max. Vediamo le caratteristiche tecniche.Al danese è stata rimossa una cisti al polso e i medici gli hanno imposto assoluto riposo per poi recuperare in vista della stagione di F1 con la Haas. La MDK chiama Hart al suo posto.