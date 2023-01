Ora di religione | aumentano gli alunni che la scelgono | alle medie numeri elevati mentre alle superiori i più bassi

Il Sole 24 ORE

Per la prima volta dopo vent'anni, si arresta il calo di alunni che frequentano l'dicattolica nelle scuole italiane. I dati li fornisce direttamente l'ufficio apposito (il servizio nazionale per l'insegnamento dellacattolica) della Conferenza episcopale ......è in un ordine religioso, dopo aver rinunciato ai piaceri mondani. Devanshi Sanghvi era, fino ... La sua famiglia è fedele al , una piccola ma anticaindiana che predica la non violenza, ... Scuola, per la scelta dell’ora religione cattolica un vademecum dei protestanti In India, una bambina di otto anni avrebbe ereditato una fortuna in diamanti (si parla di 50 milioni di sterline) ma ha deciso di diventare una suora: ora è in un ordine religioso, ...L'annuncio della Cei, la svolta nel 2021-2022 con un incremento dell1%: "Scelta importante per la formazione dei ragazzi". Polemica ...