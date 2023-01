“Operazione Tramonto” | l’omaggio e il ricordo della piccola Nadia | vittima di Denaro

Leggi su dilei

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Ci sono storie che non possono essere dimenticate, anche se sono state proprio loro a determinare quelli che sono i capitoli più neristoria dell’Italia,nostra. Vicende che hanno scatenato rabbia, dolore e sofferenza, che sono continuate a vivere e a sopravvivere con un solo obiettivo, quello di perpetuare ildi vittime innocenti, la cui vita è stata strappata via in maniera brutale troppo presto.Nencioni è una di loro, è una delle vittime di Cosa Nostra, di quell’organizzazione criminale di stampo mafiosa che più e più volte ha provato a spezzare il nostro Paese. Aveva 9 anni,, e una vita intera ancora tutta da vivere. Ma quel giorno, quel 27 maggio del 1933, un’autobomba fatta esplodere in via dei Georgofili gliela portò via. Insieme a lei, anche i suoi genitori, ...