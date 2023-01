(Di giovedì 19 gennaio 2023) Claudio Cassardo dell'università di Torino: "Torneremo nei valori stagionali. A freddo e neve però non siamo più abituati". Danni in vista anche per le mimose già in fiore e per gli altri alberi ingannati dal caldo

la Repubblica

Ma a chi parla dieccezionale il meteo - climatologo dell'università di Torino Claudio Cassardo risponde con un paradosso: "Sta iniziando l'inverno. Abbonati per leggere anche Leggi anche Usa in ...die neve in arrivo, saranno due settimane di vero inverno: ecco le città coinvolte 17 Gennaio 2023 Arriva la neve in pianura Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della ... Ondata di gelo in arrivo, il climatologo: "E' l'inverno che stavamo aspettando" 2' di lettura 19/01/2023 - Secondo le previsioni metereologiche nei prossimi giorni è attesa un’ondata di freddo che riguarderà anche le Marche, la prima occasione di questo mite inverno nella quale ...Claudio Cassardo dell'università di Torino: "Ecco cosa dobbiamo aspettarci, torneremo nei valori stagionali. A freddo e neve però non ...