Oltre 6 milioni e mezzo su Canale 5 per la SuperCoppa Italiana 2023 Milan-Inter

Corriere della Sera

... una vittoria chead arricchire la bacheca dell'Inter ha riacceso l'orgoglio nerazzurro. ...dal PSG con un'offerta di contratto di un terzo superiore a quella dell'Inter (sul piatto 9l'...... salvo poi estinguersi alla fine del Pliocene (circa 2,6di anni fa), quando la Terra entrò ...esemplari (probabilmente i più antichi) potessero raggiungere addirittura una lunghezza di24 ... Bolt truffato, sono oltre 12 i milioni di dollari «spariti» dal conto in Giamaica L'ex ministro delle Finanze ha dichiarato più di 1,5 milioni di euro. Nella scheda di Soumahoro risulta anche la proprietà, al 50%, di un immobile a Roma Il deputato ‘paperone’, con il reddito più alt ...Ammontano a 10 miliardi di euro gli investimenti totali che Snam ha in programma al 2026, un incremento del 23% rispetto al piano 2021-2025 (8,1 mld). E' quanto prevede il piano strategico 2022-2026 c ...