Olio di palma | controlli scrupolosi per un prodotto sicuro e certificato

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Dopo la pandemia, in un anno sono più che raddoppiate le richieste per ottenere il 'Marchio Rspo'. Lo spiegano da Bologna l'Unione Italiana per l'diSostenibile e Roundtable on sustainable ...

Dopo la pandemia, in un anno sono più che raddoppiate le richieste per ottenere il 'Marchio Rspo'. Lo spiegano da Bologna l'Unione Italiana per l'Olio di Palma Sostenibile e Roundtable on sustainable palm oil (Rspo) presenti a 'Marca', la fiera della marca commerciale (private label). Una certificazione che significa aver superato controlli. Domanda in crescita dall'industria, aumento delle richieste di certificazione, l'olio di palma sostenibile rompe il muro della disinformazione e torna di "moda". Nel 2020 usate 1,5 milioni di tonnellate di olio di palma, il 95% è sostenibile.