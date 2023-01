Octavius Ellis è il nuovo centro della NutriBullet Treviso

Leggi su seriea24

(Di giovedì 19 gennaio 2023) LaBasket annuncia di aver messo sotto contrattoUSA di 208 cm, nato a Memphis (Tennessee) il 10 marzo 1993, cugino di Montaex gloriaNBA.in è un giocatore di solida esperienza internazionale, unpuro capace di proteggere i tabelloni e di finalizzare in attacco con ottime percentuali. Dopo il college a Cincinnati (chiuso con medie di 9 punti e 7 rimbalzi a gara), è sbarcato in Europa nel 2016/17 con il Mornar Bar in Montenegro, con 10 punti e 5 rimbalzi di media in BCL, a seguire una stagione di conferma in Russia nel Krasnojarsk. Dal 2017 al 2020 veste la maglia del Promitheas Patrasso nel campionato greco, dove si conferma lungo solido e affidabile sotto canestro ...