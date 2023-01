Nuvole al mattino | si schiarisce nel pomeriggio

(Di giovedì 19 gennaio 2023) In mattinata cielo nuvoloso con possibilità di precipitazioni. Sinel. Le temperature minime sono in calo e possono sfiorare i – 4 gradi. Ecco le previsioni del tempo di Antonio Marioni del Centro Meteorologico Lombardo. Giovedì 19 gennaio 2023 Tempo previsto: almolte nubi sulle zone di pianura, su Appennino e prime Prealpi con possibilità di precipitazioni, nevose fino a lambire le aree di pianura. Tempo migliore su Prealpi e Alpi dove comunque non mancherà nuvolosità anche se le precipitazioni saranno meno probabili e si potrà affacciare qualche apertura. Nel-sera ulteriore miglioramento su Alpi e Prealpi con aperture più ampie; fenomeni in esaurimento su pianure centro-occidentali mentre sulle pianure orientali e meridionali, oltre all’Appennino, potranno esserci ancora ...

BergamoNews.it

