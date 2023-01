Nuovi arrivi in casa Apple | aggiornamenti importanti per i professionisti

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Daarrivanonovità per quanto riguarda soprattutto i. Il colosso tecnologico ha infatti aggiornato la sua gamma di personal computer, presentando iMacBook Pro da 14 e 16 pollici. Con una grossa novità in più: l’introduzione dei processori M2 Pro e M2 Pro Max. Le novità legate a MacBook Pro 14 e 16 Gli utenti potranno fare esperienza delle versioni potenziate del chipSilicon M2, che ha debuttato sui modelli MacBook Air e MacBook Pro 13. La vera grande novità per i fan dell’azienda di Cupertino riguarda però iMacBook Pro, che vantano già la miglior autonomia di sempre (un’ora in più rispetto agli attuali standard) per quanto riguarda i computer. Nel dettaglio, il modello da 14 pollici passa da 17 a 18 ore e il ...

Arrivano le versioni 2023 dei modelli MacBook Pro 14 e 16 e Mac Mini. Il fuori non cambia, ma il dentro sì, con il rivoluzionario chip M2.