Nuove opportunità per Operatori Volontari di Servizio Civile a Salerno

(Di giovedì 19 gennaio 2023)di formazione e lavoro per i giovani del nostro territorio, nell’ambito delle attività diato dell’Arcidiocesi di-Campagna-Acerno, grazie ai nuovi bandi delUniversale. Per iniziare, la Caritas di, per il progetto “Disagio Adulto”, offre 3 posti di collaborazione, di cui uno riservato a giovani con ISEE inferiore a 15mila euro. Il bando scade il 10 febbraio 2023, alle ore 14, termine ultimo entro il quale gli aspirantidovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma “Domande on Line (DOL)” raggiungibile tramite pc, tablet e smartphone ...

Studenti.it

... in particolare per espandere la capacita' produttiva (compresa la creazione di nuovi stabilimenti produttivi), svilupparetecnologie, rafforzare la propria struttura patrimoniale, nonche' ...In questo attacco, però, si è perso di vista quello che è lo scopo più importante della direttiva: creareper investire in abitazioni più efficienti e confortevoli, in grado di ... Aerospazio: 2000 posti di lavoro per piloti, ingegneri e hostess. Nuove opportunità per giovani