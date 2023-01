Nuova Zelanda | si dimette la premier Jacinda Ardern | Non ho più le energie per andare avanti

Corriere della Sera

La premier neozelandese Jacinta Ardern ha annunciato che si dimetterà dall'incarico il prossimo 7 febbraio. Lo riporta il New Zealand Herald. In un video, dove ha trattenuto a stento le lacrime, ...Leggi Anche, muore il gatto del premier: lei dà l'annuncio in pubblico Una first baby allAssemblea dellOnu: la premier neozelandese in Aula con la figlia di tre mesi Jacinda Ardern, 42 anni, è ... Nuova Zelanda, la premier Jacinda Ardern annuncia le dimissioni in lacrime Nessun passaggio successivo. Tutto quello che so - ha affermato - è che qualunque cosa farò, cercherò di trovare il modo di continuare a lavorare per la Nuova Zelanda e che non vedo l'ora di passare ...Alle elezioni generali del 2017, dopo una fase di negoziazioni, il partito di Prima la Nuova Zelanda sceglie di entrare in minoranza costituendo un governo di coalizione con i laburisti, sostenuto dal ...