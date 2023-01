Nuova Zelanda | premier Jacinda Ardern si dimette | ' Non ho più energie | sono umana'

Corriere della Sera

Jacinda Ardern, primo ministro neozelandese, ha annunciato le dimissioni da capo del governo e ha convocato le elezioni per il 14 ottobre. Ardern resterà in carica fino al prossimo 7 febbraio. "Ho dato tutta me stessa per essere primo ministro, ma mi è anche costato molto".