Nuova Zelanda | premier Ardern si dimette | Non ho più energie necessarie

Corriere della Sera

Il primo ministro neozelandese, Jacinda Ardern, ha annunciato le dimissioni da capo del governo, ed ha convocato le elezioni per il 14 ottobre. Durante una conferenza stampa, Ardern ha precisato che ...Il primo ministro neozelandese, Jacinda Ardern, ha annunciato le dimissioni da capo del governo, ed ha convocato le elezioni per il 14 ottobre. Durante una conferenza stampa, Ardern ha precisato che ... Nuova Zelanda, la premier Jacinda Ardern annuncia le dimissioni in lacrime La premier della Nuova Zelanda, Jacinda Ardern, ha annunciato le sue dimissioni, spiegando di non avere "più energia" per continuare a governare dopo cinque anni e mezzo di… Leggi ...Jacinda Ardern, primo ministro neozelandese, molla tutto dopo cinque anni e mezzo di mandato e a nove mesi dalle elezioni legislative ...