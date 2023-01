Nuova Zelanda | la premier Jacinda Ardern si dimette | “Sono esausta Nessuno scandalo segreto | sono umana”

(Di giovedì 19 gennaio 2023) “. Non ho semplicemente più le energie per ulteriori quattro anni”. Con queste paroleha annunciato le dimissioni dall’incarico di Primo Ministro della. La notizia della sua rinuncia al mandato è arrivata a sorpresa durante una conferenza stampa tenutasi questa mattina (ora locale): “Avere un ruolo così privilegiato comporta responsabilità, tra cui quella di sapere in quale momento sei la persona giusta per stare al comando e anche in quale momento non lo sei”, ha spiegato, specificando che si tratta di una decisione su cui stava riflettendo dall’estate. “– ha detto visibilmente commossa -. Noi diamo tuto quello che possiamo per tutto il tempo che possiamo e poi ...

Corriere della Sera

