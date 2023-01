Nuova Zelanda | la premier Jacinda Ardern si dimette | le ragioni della rinuncia all’incarico – Il video

(Di giovedì 19 gennaio 2023)ha annunciato le sue dimissioni dalla guida del Partito laburista e come primo ministro, in attesa delle elezioni per i nuovi vertici di partito e in vista delle prossime elezioni generali a fine 2023. A 37 anni, nel 2017,è diventata la 40esimadel suo Paese e la più giovane in carica in 150 anni di storia. A distanza di 5 anni, e in vistafine del suo mandato, ha annunciato che non si candideràmente e che affida il partito a unaleadership. Laha sorpreso tutti nel primo incontro di partito del nuovo anno. Fissando la data delle prossime elezioni il 14 ottobre 2023, ha messo nero su bianco quali sono le ...

Agenzia ANSA

Eppure non tutto è oro quel che luccica, nemmeno in politica: in una conferenza stampa decisamente insolita, giovedì Ardern ha convocato i giornalisti dellaper annunciare le sue ...... ovvero Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Australia,e Giappone. In precedenza, per usufruire dei vantaggi di Blue su uno smartphone Android era necessario pagare un abbonamento via ... Nuova Zelanda: la premier Jacinda Ardern si dimette, 'sono esausta' Jacinda Ardern, 42 anni, è diventata primo ministro della Nuova Zelanda in un governo di coalizione nel 2017, prima ...La premier neozelandese Jacinda Ardern si dimette a sorpresa. Lo ha fatto in una conferenza stampa in cui è apparsa emozionata e in cui ha utilizzato a ripetizione le ...